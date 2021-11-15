Мельниченко сравнил устанавливаемые в Пензе детские площадки с островками в грязи Общество

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сравнил устанавливаемые в Пензе детские площадки, на которые были выделены средства регионального бюджета, с островками в грязи, попасть на которые можно в резиновых сапогах.

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«Просили же, поручали, чтобы людей собрали, с населением поговорили, а получилось все наоборот, по крайней мере, по трем площадкам, которые я видел, куда я ездил. Особо никто ни с кем не советовался, никто особо ничего у людей не спрашивал, что-то там влепили, нормально площадки не отсыпали, все ниже уровня грунта, [...] подходы не заасфальтировали, ничего не благоустроили. Вот стоит такой островок в грязи под названием «детская площадка». Чтобы на эту детскую площадку попасть, надо в резиновых сапогах ходить. Ну и что с этой детской площадкой будет? Через год ее не будет», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Обращаясь по видеосвязи к главе администрации Пензы Александру Басенко, которого депутаты гордумы избрали на эту должность в минувшую пятницу, 12 ноября, Олег Мельниченко отметил, что его вины в этом нет, поскольку он только начинает работать в качестве мэра.

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«Вы берите, пожалуйста, все эти вопросы на жесточайший контроль, чтобы мы эти «успехи» больше не повторяли. Вроде бы, с одной стороны, делаем что-то хорошее для людей, а люди вместо того, чтобы удовлетворенными быть этими действиями муниципальных властей, в конечном итоге еще большее недовольство проявляют. А потому что они видят, насколько безалаберно и спустя рукава все это делается, с ними не советуются, ничего не продумывается, все лепится лишь бы отвязались», — подчеркнул губернатор.

Он констатировал, что как минимум по двум детским площадкам, которые он осматривал, «деньги закопали», причем немалые.

«Летом было выделено 50 млн. рублей на благоустройство дворов. Когда такие деньги выделялись на город Пензу?» — отметил Олег Мельниченко.