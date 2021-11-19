Пензенский губернатор высказался в поддержку законопроекта о QR-кодах Общество

Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко высказался в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все те меры, которые предложены в федеральном законе, абсолютно обоснованны. [...] Человек, который избегает прививки, является потенциальным разносчиком инфекции. Он один может заразить 9–10 человек, и абсолютно нет гарантии, что из этих 9–10 человек кто-то не умрет. Поэтому во имя безопасности людей, во имя ограничения скорости распространения заболеваемости, в целях спасения жизни многих людей мы должны пойти на эту меру», — сказал Олег Мельниченко 46-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 19 ноября.

Он отдельно обратил внимание на то, что прививки от COVID-19 являются доступными, сделать их можно бесплатно.

«Чем мы быстрее проведем нормальную прививочную кампанию, тем быстрее мы остановим эту волну коронавирусной инфекции. Это приведет к резкому уменьшению заболеваемости людей. Это приведет к резкому сокращению смертности людей. Это приведет к резкому сокращению нагрузки на систему здравоохранения. Это приведет в том числе к высвобождению больших объемов бюджетных средств для того, чтобы решать проблемы людей», — подчеркнул губернатор.

При этом, по словам Олега Мельниченко, находятся люди, которые в сложившейся ситуации «паразитируют на болезни» и стремятся заработать политический капитал.

Читайте также

Пензенское Заксобрание поддержало проект федерального закона об использовании QR-кодов

«Я не считаю, что введение данных норм каким-то образом ущемляет те или иные права граждан. Права граждан сохраняются. Самое главное право любого гражданина — на здоровье и жизнь. И те меры, которые сейчас предпринимаются, позволяют обеспечить два ключевых права гражданина — на здоровье и на жизнь», — заявил он.

Олег Мельниченко добавил, что «надо иметь мужество в определенных ситуациях принимать решения, даже если эти решения где-то как-то до конца кому-то непонятны».

«Когда мы выйдем из этой ситуации ковида, когда мы доведем до конца все необходимые меры, которые должны принять, когда мы спасем большое количество жизней людей, через определенное время, поверьте мне, нам скажут спасибо. Скажут те же самые люди, которые сейчас возмущаются и которые против. Я не думаю, что они выскажут слова благодарности тем, кто ставил палки в колеса», — отметил губернатор Пензенской области.