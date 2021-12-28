Модернизация транспортной инфраструктуры в Пензенской агломерации позволит ввести 300 тыс. кв. метров жилья Общество

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Модернизация транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта в Пензенской агломерации, которая запланирована на 2022–2023 годы, позволит в перспективе ввести 300 тыс. кв. метров жилья в развивающихся микрорайонах. Об этом агентству ТАСС сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Проект строительства транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава в Пензенской области является очень важным для нашего региона, его реализация запланирована на 2022–2023 годы. Задача проекта — повысить к 2024 году уровень удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания до 85%. Также это поможет освоению новых территорий, так как объекты транспортной инфраструктуры будут располагаться в микрорайонах перспективной застройки. Благодаря этому планируется ввод в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», стоимость проекта составляет 6,4 млрд. рублей, из которых половина — это бюджетные средства, еще 50% — это внебюджетное финансирование, которое предоставит региону государственная корпорация «ВЭБ.РФ».