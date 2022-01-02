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В Пензе введен особый противопожарный режим со 2 по 9 января

17:45 | 02.01.2022 | Общество

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Пенза, 2 января 2022. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен в Пензе со 2 по 9 января 2022 года в связи с увеличением количества пожаров и случаев гибели людей. Соответствующее постановление, которое стало первым в новом году, подписал глава администрации города Александр Басенко.

В Пензе введен особый противопожарный режим со 2 по 9 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе, в частности, сказано, что на период действия особого противопожарного режима на территории Пензы запрещено разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах.

Главам администраций районов Пензы поручено организовать круглосуточное дежурство, информирование населения о мерах пожарной безопасности, создать мобильные группы в количестве не менее четырех человек для осуществления наблюдения за противопожарным состоянием территории районов.

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Собственникам и руководителям эксплуатирующих организаций линейных объектов, транспортных трубопроводных магистралей, автомобильных и железных дорог рекомендовано обеспечить мониторинг пожарной обстановки и регулярное патрулирование мобильными группами; руководителям организаций и учреждений — усилить охрану зданий и территорий с целью недопущения возгораний.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы» поручено обеспечить готовность муниципальных пожарных частей к немедленному реагированию, а также ежедневное информирование губернатора Пензенской области о противопожарной безопасности и проведении профилактических мероприятий.

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