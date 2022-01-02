В Пензенской области за неполные два дня нового года при пожарах погибли 7 человек Общество

Пенза, 2 января 2022. PenzaNews. Семь человек погибли при пожарах, произошедших в Пензенской области в новом году. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Меня беспокоит количество пожаров с погибшими людьми. За неполные два дня нового года у нас семь человек погибли плюс пострадавшие. Это то, о чем я говорил перед Новым годом, — что надо проводить профилактическую работу», — сказал он на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся в воскресенье, 2 января.

Губернатор поручил главам администраций Пензы, Нижнеломовского, Каменского и Лунинского районов организовать внеплановое проведение комиссий по чрезвычайным ситуациям, в ходе которых оценить достаточность принятых мер по соблюдению пожарной безопасности.

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«Нам необходимо увеличить количество пожарно-профилактических групп, которые задействованы в проведении рейдов в частном жилом секторе. Это касается всех глав администраций. Прошу соответствующие меры принять, а министерство ЖКХ обобщить и представлять мне ежесуточно информацию по количеству пожарно-профилактических групп, которые работают в частном секторе», — сказал глава региона.

Особое внимание Олег Мельниченко поручил уделять гражданам, ведущим асоциальный образ жизни, а также усилить профилактическую работу среди детей и подростков.

«Еще раз обращаю внимание, что там, где мы выявляем детей, находящихся в социально неблагополучных ситуациях, а если там есть еще и угроза пожарной безопасности, надо оперативно эти вопросы решать. Вплоть до того, что детей отправлять на время в реабилитационный центр, а с родителями организовать соответствующую работу», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.