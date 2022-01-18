Мельниченко подписал распоряжение об отмене режима повышенной готовности в Пензенской области Общество

Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение об отмене режима повышенной готовности на территории региона, который был введен в конце декабря 2021 года.

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«Отменить на территории Пензенской области режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в документе, датированном 17 января (копия имеется у ИА «PenzaNews»).

«Признать утратившим силу распоряжение губернатора Пензенской области от 28 декабря 2021 года №842-р «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», — добавляется в тексте.

В распоряжении, подписанном главой региона в конце прошлого года, в качестве основания введения режима повышенной готовности были указаны «высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней».

Вместе с тем для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС продолжает действовать режим повышенной готовности, который был введен с 11 по 21 января 2022 года в связи со снегопадом и в преддверии крещенских купаний.