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Мельниченко внес в Заксобрание проект закона «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы»

10:17 | 06.02.2022 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко внес в Законодательное собрание региона законопроект «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы».

Мельниченко внес в Заксобрание проект закона «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с документом, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», Днем трудовой доблести Пензы предлагается установить 20 мая.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на увековечение трудового подвига жителей Пензы, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, а также на сохранение памяти о присвоении Пензе почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» в соответствии с указом президента РФ от 20 мая 2021 года.

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«В случае принятия настоящего законопроекта предполагается ежегодно 20 мая проводить у стелы «Город трудовой доблести» на территории парка 40-летия Победы на пересечении проспекта Победы и 6-го проезда Пестеля города Пензы тематические памятные мероприятия, возложения венков и цветов, патриотические акции, посвященные пензенцам – труженикам фронтового тыла; «уроки доблести» в образовательных организациях с участием ветеранов промышленных предприятии и пр. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать сохранению памяти о трудовой доблести пензенцев в годы Великой Отечественной войны, развитию системы патриотического воспитания граждан и формированию уважительного отношения к истории города Пензы и Пензенской области», — сказано в тексте.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на предстоящей сессии регионального парламента, которая состоится в режиме видеоконференцсвязи в пятницу, 11 февраля.

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