Вадим Супиков доставил гуманитарную помощь беженцам из Донбасса Общество

Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» Вадим Супиков доставил гуманитарную помощь в пункт временного размещения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, расположенный в санатории имени В.В. Володарского.

Фото: Zspo.ru

«Тут находятся 380 граждан Донбасса — мамы с детьми, пожилые люди. Привезли им самое необходимое — средства личной гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения, воду, антисептики, медицинские маски, одноразовую посуду, а также необходимую женскую и детскую одежду. Для детей передали мягкие игрушки, книжки, раскраски, игры и наборы канцелярии», — цитирует Вадима Супикова пресс-служба Заксобрания региона.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети. Все они размещены в гостиницах и санаториях.

По поручению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко в Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Они действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4). Время работы — с 9.00 до 18.00.