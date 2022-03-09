Санитарно-эпидемиологическая группа обследует залитую битумом территорию в Пензе Общество

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Санитарно-эпидемиологическая группа обследует территорию в Пензе, где произошел разлив битума, и возьмет необходимые пробы на исследование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«По предварительным данным, в результате разгерметизации резервуара произошел разлив хранящегося в нем битума, вследствие чего пострадало несколько человек. В настоящее время управлением Роспотребнадзора организован выезд санитарно-эпидемиологической группы на место происшествия для обследования территории и отбора необходимых проб», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ситуация находится на контроле ведомства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 марта на территории производственного объекта ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума.

В результате ЧП два человека погибли, еще восемь были госпитализированы.

По данным Минздрава Пензенской области, врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.