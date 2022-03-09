Угроза для населения после разлива битума на предприятии в Пензе отсутствует — Роспотребнадзор Общество

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после разгерметизации емкости с битумом на предприятии в Пензе не выявлено, угроза для населения отсутствует. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Опасности для источников питьевого водоснабжения и водоемов разлив битума не представляет ввиду их отсутствия в непосредственной близости. Отобраны и исследованы пробы атмосферного воздуха на содержание ароматических углеводородов (бензола, ксилола, толуола, стирола) и алифатических углеводородов. Экспресс-методом определено отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории предприятия. [...] Угроза для населения отсутствует», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после расчистки территории специалисты ведомства произведут отбор проб грунта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 марта на территории производственного объекта ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума.

В результате ЧП два человека погибли, еще восемь были госпитализированы.

По данным Минздрава Пензенской области, врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.