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В Пензенской области отменена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан

19:19 | 15.03.2022 | Общество

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Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан отменена в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин во вторник, 15 марта.

В Пензенской области отменена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я, главный государственный санитарный врач по Пензенской области Перекусихин М.В., проанализировав состояние охвата иммунизацией населения Пензенской области против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отмечаю, что по состоянию на 15 марта 2022 года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди категорий граждан, определенных в п. 1 постановления главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 7 октября 2021 года №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям» (с последующими изменениями), превышает 80%», — сказано в документе.

«Постановляю признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 7 октября 2021 года №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», — говорится в тексте.

В нем указано, что постановление вступает в силу со дня его подписания.

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