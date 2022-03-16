Работа по укреплению коллективного иммунитета жителей региона должна быть продолжена — Мельниченко Общество

Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Отмена обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан не снимает задачи по формированию коллективного иммунитета. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания в правительстве региона, состоявшегося в онлайн-формате в среду, 16 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Эпидемиологическая ситуация в регионе меняется к лучшему. Мы приняли решение отменить обязательную вакцинацию для группы профессий, потому что достигли порога 80% привитых и создали тот барьер, который нужно было создать», — пояснил глава региона.

При этом он подчеркнул, что работа по укреплению коллективного иммунитета жителей Пензенской области должна быть продолжена — в первую очередь речь идет о вакцинации жителей старше 60 лет и ревакцинации тех, кто уже привился от коронавируса.

«Вакцинация населения будет продолжаться — сохраняется необходимая для этого инфраструктура, работают прививочные пункты. Ковид от нас, к сожалению, никуда не ушел. Важно сохранять тот уровень иммунитета, которого мы достигли», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.