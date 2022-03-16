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Работа по укреплению коллективного иммунитета жителей региона должна быть продолжена — Мельниченко

09:44 | 16.03.2022 | Общество

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Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Отмена обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан не снимает задачи по формированию коллективного иммунитета. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания в правительстве региона, состоявшегося в онлайн-формате в среду, 16 марта.

Работа по укреплению коллективного иммунитета жителей региона должна быть продолжена — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Эпидемиологическая ситуация в регионе меняется к лучшему. Мы приняли решение отменить обязательную вакцинацию для группы профессий, потому что достигли порога 80% привитых и создали тот барьер, который нужно было создать», — пояснил глава региона.

При этом он подчеркнул, что работа по укреплению коллективного иммунитета жителей Пензенской области должна быть продолжена — в первую очередь речь идет о вакцинации жителей старше 60 лет и ревакцинации тех, кто уже привился от коронавируса.

«Вакцинация населения будет продолжаться — сохраняется необходимая для этого инфраструктура, работают прививочные пункты. Ковид от нас, к сожалению, никуда не ушел. Важно сохранять тот уровень иммунитета, которого мы достигли», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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