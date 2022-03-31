Шпигель перенес инфаркт и заразился коронавирусом — ОНК Общество

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Экс-сенатор, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, который обвиняется в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, перенес инфаркт миокарда и заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, которая регулярно посещала арестованного бизнесмена в изоляторе.

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«По нашей информации, Шпигель перенес инфаркт миокарда, также у него диагностирован COVID-19. Ему необходимо лечебное учреждение с кардиологическим отделением, причем такое, где есть ковидная палата. В той больнице, где он сейчас, таких условий нет», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, правозащитники считают, что нынешнее состояние здоровья Бориса Шпигеля препятствует его возвращению в СИЗО.

На минувшей неделе Ольга Дружинина сообщила о том, что бывший сенатор госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии.

Ранее защита обращалась в Басманный суд с ходатайством об освобождении Бориса Шпигеля под залог в 2 млн. рублей. По словам защитника, экс-сенатору нужна медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде тогда пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.

Как напоминает РИА Новости, на проблемы со здоровьем Борис Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния бизнесмена вскоре после ареста перевели в больницу при «Матросской тишине».

Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Борис Шпигель заявлял, что для него в СИЗО «каждый день — это пытка», обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева, занимавшего на тот момент пост губернатора Пензенской области, и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.