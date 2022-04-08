EN
11:46:00 Пятница, 8 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ предупредила пензенцев об участившихся звонках мошенников от имени ведомства

09:07 | 08.04.2022 | Общество

Печать

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся мошеннических звонках от имени ведомства с использованием технологии подмены телефонного номера.

ФСБ предупредила пензенцев об участившихся звонках мошенников от имени ведомства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мошенники, используя программы подмены телефонных номеров и представляясь сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, осуществляют звонки с телефонов управления (56-31-64, 56-13-21, 63-13-95) и сообщают о том, что выявлены факты осуществления банковскими работниками махинаций со счетами гражданина с целью хищения денежных средств. Также злоумышленники заявляют, что в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В целях сохранения денежных средств мошенники предлагают собеседнику перевести деньги на специализированный расчетный счет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Просим жителей области не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Пресечена попытка незаконного проникновения на территорию Заречного Житель Саратова стал жертвой мошенничества при покупке бетонных плит
Бизнес-омбудсмен Михаил Лисин проведет прием предпринимателей 13 апреля В Пензе открыта межрегиональная конференция «Биржа импортозамещения»
«Сферум» приглашает пензенских школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама