ФСБ предупредила пензенцев об участившихся звонках мошенников от имени ведомства Общество

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся мошеннических звонках от имени ведомства с использованием технологии подмены телефонного номера.

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«Мошенники, используя программы подмены телефонных номеров и представляясь сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, осуществляют звонки с телефонов управления (56-31-64, 56-13-21, 63-13-95) и сообщают о том, что выявлены факты осуществления банковскими работниками махинаций со счетами гражданина с целью хищения денежных средств. Также злоумышленники заявляют, что в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В целях сохранения денежных средств мошенники предлагают собеседнику перевести деньги на специализированный расчетный счет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Просим жителей области не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.