Завершена процедура передачи Заречному 40 автобусов из Москвы Общество

Заречный, 8 апреля 2022. PenzaNews. Процедура передачи государственным унитарным предприятием «Мосгортранс» 40 пассажирских автобусов «ЛиАЗ» городу Заречному Пензенской области завершена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Как отметил [директор муниципального предприятия «Автотранс»] Эдуард Кузовков, на маршруты внутри города и до Пензы уже вышли 11 автобусов из Москвы, что составляет третью часть от общего количества зареченских автобусов, ежедневно выпускаемых на линию. Еще 29 прибывших транспортных средств находятся в стадии подготовки. Для допуска к пассажирским перевозкам каждое из них должно пройти диагностику с последующим включением в лицензионный реестр Ространснадзора», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также транспорт будет оснащен тахографами и подключен к ГЛОНАСС.

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«Директор МП «Автотранс» сообщил, что таким образом уже к концу апреля планируется постепенно обновить автобусный парк предприятия. При этом «ЛиАЗы» 2000 года выпуска будут отправлены на списание, а другие ранее приобретенные автобусы, которые были выпущены позже и находятся в удовлетворительном состоянии, предполагается использовать на дачных маршрутах», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что безвозмездная передача Заречному 40 автобусов стала возможной при активном содействии госкорпорации «Росатом», руководства Пензенской области и органов местного самоуправления.

«Эта мера очень своевременна и позволит МП «Автотранс» стабильно оказывать услуги по пассажирским перевозкам вплоть до закупки новых автобусов в рамках транспортной реформы, объявленной на территории Пензенской области», — говорится в тексте.