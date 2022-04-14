Стало известно, где в Пензе перекроют дороги в связи с празднованием Дня Победы Общество

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Администрация Пензы обнародовала информацию о временных схемах организации дорожного движения, которые будут действовать в период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, 9 мая с 8.00 до 15.30 будет прекращено движение транспорта по улице Карпинского — от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до кругового кольца; по улице Коммунистической — от улицы Карпинского до улицы Дзержинского; по улице Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы; по проспекту Победы — от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева; по улице Ленина — от проспекта Победы до Гагаринского путепровода; по улице Пионерской — от улицы Коммунистической до улицы Луначарского.

Кроме того, с 8.00 7 мая и до 22.00 10 мая автомобилисты не смогут проехать по улице Пушкина — на участке от улицы Московской до улицы Володарского по четной стороне.

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Помимо этого, 9 мая будут действовать ограничения для транспорта: с 8.00 до 23.00 на улице Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого; с 15.00 до 23.00 на улице Урицкого — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина; с 20.00 до 23.00 на улице Кирова — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина, на улице Злобина — от улицы Свердлова до улицы Бакунина.

Также предусмотрено временное ограничение стоянки с 22.00 8 мая до 23.00 9 мая на улице Коммунистической — от улицы Дзержинского до улицы Карпинского, на улице Карпинского — от улицы 8 Марта до проспекта Победы, на проспекте Победы — от улицы Беляева до улицы Пионерской, на улице Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого; с 8.00 7 мая до 22.00 часов 10 мая на улице Пушкина — от улицы Московской до улицы Володарского по четной стороне.