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Павел Куликов заявил о важности сохранения пензенского троллейбуса

09:49 | 28.04.2022 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель главы Пензы, руководитель фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов в ходе инициативных публичных слушаний по вопросу работы общественного транспорта в областном центре заявил о важности сохранения пензенского троллейбуса.

Павел Куликов заявил о важности сохранения пензенского троллейбуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимость развития наземного электрического транспорта обусловлена двумя важными факторами. Во-первых, из-за введенных некоторыми странами санкций в отношении России правительство нашей страны рассматривает возможность вынужденного перехода автопроизводителей на «Евро-0», — сказал депутат.

По его словам, значимость экологичного транспорта при этом прогнозируемо увеличится.

«Кроме того, резкий рост стоимости автомобилей на бензиновых двигателях в последнее время — особенно зарубежного производства — тоже заставляет обратить внимание на электрический транспорт», — отметил Павел Куликов.

Он напомнил, что в настоящее время руководством Пензенской области рассматривается вопрос о приобретении троллейбусов в Белоруссии.

По мнению замглавы города, для популяризации троллейбуса среди жителей Пензы необходимо не только обновить и увеличить парк машин, но и расширить маршрутную сеть, а также привлечь пассажиров материальной выгодой.

«Одним из таких вариантов может стать введение проездного билета, по которому человек сможет с существенной скидкой совершать несколько поездок в день на троллейбусах различных маршрутов», — цитирует Павла Куликова пресс-служба реготделения ЛДПР.

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