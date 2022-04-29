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Мельниченко поздравил коллектив «Электроприбора» в связи с награждением почетным знаком РФ

18:40 | 29.04.2022 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил коллектив акционерного общества «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» в связи с награждением почетным знаком «За успехи в труде».

Мельниченко поздравил коллектив «Электроприбора» в связи с награждением почетным знаком РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От всего сердца хочу поздравить коллектив предприятия и директора Алексея Алексеевича Трошина с объективной оценкой деятельности предприятия и заслуженной наградой! Желаю идти к новым вершинам еще более уверенной поступью, работать на благо пензенского региона и всей нашей страны!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что коллектив предприятия, которое работает уже более 60 лет, «заслужил эту награду упорным трудом и преданностью своему делу».

«На «Электроприборе» долгие годы производят средства телекоммуникации и связи, повышая обороноспособность нашей страны, внося достойный вклад в ее развитие и процветание. С учетом новых вызовов, с которыми в последнее время столкнулась Россия, это очень важно и актуально», — отметил Олег Мельниченко.

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