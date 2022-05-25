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Игорь Шунин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР

14:22 | 25.05.2022 | Общество

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Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Игорь Шунин назначен руководителем следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.

Игорь Шунин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ СКР подписан 23 мая.

Игорь Шунин начал службу в органах внутренних дел Пензенской области в 2004 году.

В 2008 году был назначен на должность следователя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре России по Пензенской области, в 2009-м — прокурором-криминалистом.

С 2017 года состоял в должности заместителя руководителя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

В 2019 году назначен руководителем кузнецкого межрайонного следственного отдела.

Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени.

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