Комплектующие для передвижного асфальтобетонного завода доставлены из Пензенской области в ДНР Общество

Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Автоколонна из Пензенской области доставила в Донецкую народную республику комплектующие для передвижного асфальтобетонного завода КА-160 «Колокшанец», который будет задействован для восстановления объектов дорожной инфраструктуры.

Фото: Donmintrans.ru

Как сообщил и.о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко, который встретил пензенскую колонну на КПВВ «Успенка» в минувшую пятницу, 27 мая, передвижной завод планируется установить в Тельмановском районе.

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Всего Пензенская область планирует направить в ДНР четыре асфальтобетонных завода.

На минувшей неделе в республику из Пензы были доставлены краны, экскаваторы, бульдозеры и погрузчики. Техника будет задействована в работах по реконструкции пяти мостов.

В общей сложности регион готов направить на Донбасс 240 единиц техники и более 1 тыс. рабочих.

Пензенская область стала одним из первых регионов России, который подтвердил свои намерения о сотрудничестве с Донецкой народной республикой по восстановлению разрушенных дорог и мостов, отмечает Минтранс ДНР.