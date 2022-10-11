Олег Мельниченко принял участие в проводах второй группы мобилизованных Общество

Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в проводах второй группы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, которые проходили боевое слаживание на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

Официальное мероприятие состоялось на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева во вторник, 11 октября.

«Вы знаете, что непростая ситуация на сегодняшний день сложилась. Мы включили в состав Российской Федерации новые территории, территории, которые сейчас надо защищать, оборонять и обеспечивать. Ваша задача сейчас стоит в том, чтобы защитить мирное население и обеспечить функционирование штурмовых частей, которые сейчас держат линию фронта. То слаживание, которое вы здесь прошли, надеюсь, позволят вам ориентироваться в непростой боевой обстановке», — сказал глава региона, обращаясь к мобилизованным.

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«В том числе именно от вашей дисциплины, от ваших умений, от ваших навыков зависит судьба специальной военной операции», — добавил он.

«Прошу вас максимально беречь свои жизни, вернуться к семьям живыми и здоровыми», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Отправка первой группы мобилизованных, прошедших боевое слаживание в Пензенской области, состоялась в минувший понедельник, 10 октября. В официальном мероприятии также принимал участие губернатор Олег Мельниченко.

Накануне агентство ТАСС сообщило, что первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из четырех регионов дислокации ЦВО, в том числе Пензенской области, отправились на полигоны и в учебные центры Южного военного округа.