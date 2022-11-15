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Олег Мельниченко подвел предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

17:40 | 15.11.2022 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подвел предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Олег Мельниченко подвел предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Фото: Pnzreg.ru

«Подведу предварительные итоги нашей серьезной работы по проекту «Формирование комфортной городской среды», которую мы провели в этом году. Благоустройство велось на 63 объектах в 35 муниципальных образованиях. На 57 из них работы завершены», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 14 ноября.

Он пояснил, что это за объекты.

«22 дворовые территории. Из них четыре — в Сердобске, по три — в Кузнецке, Заречном, Каменке и Неверкино. Еще два двора мы привели в порядок в Колышлее, по одному — в Сурске, Евлашево, Нижнем Ломове и Никольске. Уверен, что местные жители уже оценили, как преобразились их дворы. 35 общественных пространств. Это парки и скверы, которым требовалось благоустройство. Работы велись в Кузнецке, Заречном, Башмаково, Беково, Белинском, Городище и других населенных пунктах. В некоторых из них благоустроили сразу несколько объектов, например, в Спасске в порядок привели пять общественных пространств», — отметил губернатор.

«На оставшихся шести объектах работы завершим до конца года. Теперь главное, чтобы местные жители берегли и ценили то, что для них сделали, а благоустроенные пространства стали настоящим местом притяжения. Мы в свою очередь продолжим работу в этом направлении и в следующем году», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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