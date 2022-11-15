Олег Мельниченко подвел предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Общество

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подвел предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Фото: Pnzreg.ru

«Подведу предварительные итоги нашей серьезной работы по проекту «Формирование комфортной городской среды», которую мы провели в этом году. Благоустройство велось на 63 объектах в 35 муниципальных образованиях. На 57 из них работы завершены», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 14 ноября.

Он пояснил, что это за объекты.

«22 дворовые территории. Из них четыре — в Сердобске, по три — в Кузнецке, Заречном, Каменке и Неверкино. Еще два двора мы привели в порядок в Колышлее, по одному — в Сурске, Евлашево, Нижнем Ломове и Никольске. Уверен, что местные жители уже оценили, как преобразились их дворы. 35 общественных пространств. Это парки и скверы, которым требовалось благоустройство. Работы велись в Кузнецке, Заречном, Башмаково, Беково, Белинском, Городище и других населенных пунктах. В некоторых из них благоустроили сразу несколько объектов, например, в Спасске в порядок привели пять общественных пространств», — отметил губернатор.

«На оставшихся шести объектах работы завершим до конца года. Теперь главное, чтобы местные жители берегли и ценили то, что для них сделали, а благоустроенные пространства стали настоящим местом притяжения. Мы в свою очередь продолжим работу в этом направлении и в следующем году», — подчеркнул Олег Мельниченко.