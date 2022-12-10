Мельниченко проинформировал Котякова о ходе работы по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами Общество

Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова о ходе работы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Фото: Pnzreg.ru

«В 2022 году в нашем регионе при федеральной поддержке мы начали пилотный проект создания системы долговременного ухода за пензенцами пожилого возраста и инвалидами. На его реализацию выделено более 86 млн. рублей, из них 85 млн. — это средства федерального бюджета», — напомнил глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Пензе в минувшую пятницу, 9 декабря.

Он добавил, что в семи районах созданы центры долговременного ухода.

«Там ведется подготовка родственников к уходу за родными и близкими, есть прокат технических средств реабилитации, что очень важно», — сказал Олег Мельниченко.

Руководитель субъекта федерации сообщил, что по направлению «Помощник по уходу» обучены 220 специалистов, для увеличения объема помощи дополнительно введено 148 штатных единиц.

Комментируя достигнутые Пензенской областью результаты, Антон Котяков выразил мнение, что регион демонстрирует определенные успехи, поэтому в 2023 году будет поддержана заявка субъекта федерации на увеличение объемов финансирования по данному направлению.

«Думаю, что продолжим такими же темпами внедрять эту систему в Пензенской области», — отметил министр.

Также он обратил особое внимание на вопросы подготовки специалистов.

«Это очень важно, потому что сама система долговременного ухода не сможет работать без квалифицированных кадров. Им нужна не только специальность социального работника, но и базовые навыки в сфере здравоохранения, медицинского ухода, психологическая подготовка; этому нужно уделять внимание», — цитирует Антона Котякова пресс-служба правительства Пензенской области.