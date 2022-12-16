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Первые несколько новых троллейбусов поступят в Пензу в конце декабря — губернатор

11:20 | 16.12.2022 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Первые несколько новых троллейбусов в рамках модернизации системы общественного транспорта поступят в Пензу в конце декабря. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии, которая состоялась вечером в минувший четверг, 15 декабря.

Первые несколько новых троллейбусов поступят в Пензу в конце декабря — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас у нас на выходе документация транспортного планирования по Пензе и Пензенской городской агломерации. Определенные технические характеристики мы уже знаем, транспортную схему мы будем делать под троллейбусы. [...] Первые несколько троллейбусов поступят в конце декабря, в 2023 году мы получим 90 машин по контракту — это [потребовало] более 2 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Мы провели торги и получилась экономия, позволяющая купить еще десять машин», — сказал глава региона.

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По его словам, в настоящее время троллейбусный парк в Пензе насчитывает немногим более 40 машин, которые планируется постепенно списывать с маршрутов.

Губернатор подчеркнул, что им на смену придут современные троллейбусы, которые могут проехать на аккумуляторе до 20 км, это позволит использовать их в тех районах Пензы и городской агломерации, где контактной сети пока нет; параллельно будет вестись работа по созданию новых подстанций и пересадочных площадок.

«Реконструкция всей сети движения общественного транспорта [в Пензе] будет идти на протяжении 2023, 2024 года и с выходом на 2025 год», — цитирует ТАСС Олега Мельниченко.

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