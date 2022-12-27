Умер Василий Трохин Общество

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Экс-председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», бывший заместитель председателя правительства региона Василий Трохин скончался на 59-м году жизни.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, а также председатель гордумы Владимир Мутовкин и врио главы Пензы Александр Басенко.

«Он всегда трудился с полной самоотдачей, был ответственным и инициативным руководителем, добивался результата в решении поставленных задач, проявлял искреннее участие к людям и их проблемам. Он был сильным, энергичным, целеустремленным человеком, патриотом нашей страны и Сурского края. Светлая и добрая память о Василии Ивановиче Трохине навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

Место и время церемонии прощания с Василием Трохиным станут известны позднее.

Трохин Василий Иванович родился в селе Вяземка Земетчинского района Пензенской области 31 октября 1964 года.

Трудовой путь начал во время учебы в Пензенском машиностроительном техникуме: работал токарем второго разряда на Бессоновском компрессорном заводе.

В 1984 году проходил службу в рядах Советской армии, выполняя интернациональный долг в Афганистане.

После окончания службы трудился на предприятиях Пензы.

С 1998 по 2001 годы являлся заместителем председателя правления пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана.

С ноября 2000 года по февраль 2002 года — заместитель председателя исполкома пензенской региональной организации «Партия «Единство».

С февраля 2002 года по ноябрь 2015 года — руководитель регионального исполнительного комитета пензенского отделения партии «Единая Россия».

В 2007 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция».

С 16 ноября 2015 года — временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области. В декабре 2015 года избавился от приставки врио, заняв должность зампреда во вновь сформированном губернатором Иваном Белозерцевым правительстве региона.

30 ноября 2020 года стало известно, что Василий Трохин переходит на другую работу.

3 декабря был избран председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» решением XIX съезда. Возглавлял правление на протяжении двух лет.

Награжден орденом Красной Звезды, нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалью «За ратную доблесть», а также благодарственными письмами президента России и губернатора Пензенской области.

Скончался 27 декабря 2022 года.