Рафик Ибрагимов награжден почетной грамотой Пензенской области Общество

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов отмечен почетной грамотой Пензенской области за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие региона.

Фото: Pnzreg.ru

Награду ему вручил губернатор Олег Мельниченко в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в правительстве Пензенской области в минувшую среду, 28 декабря.

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Кроме того, как сообщается на сайте холдинга «Термодом», на текущей неделе Рафик Ибрагимов был награжден почетной грамотой главы региона.

Он удостоен ее за многолетнюю безупречную работу и большой вклад в развитие предпринимательства на территории Пензенской области.

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».