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Олег Мельниченко исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний»

18:18 | 29.12.2022 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Встреча с детьми, чьи открытки губернатор Олег Мельниченко снял с новогодних елок во время прямой линии с жителями Пензенской области и на Госсовете в Кремле, состоялась в региональном правительстве в четверг, 29 декабря.

Олег Мельниченко исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний»

Фото: Pnzreg.ru

На мероприятие были приглашены девять ребят разного возраста. Восемь из них — пензенцы, а один живет в Донецкой народной республике, поэтому общался с главой региона по видеосвязи.

За чашкой чая дети рассказали губернатору о своих увлечениях и поделились планами на будущее.

«Все вы талантливые и очень целеустремленные люди. Вы писали письма Деду Морозу, он передал мне ваши пожелания, и сегодня я с радостью их исполню», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

После окончания встречи в своем Telegram-канале глава региона уточнил, какие подарки, о которых мечтали дети, он им вручил.

«Самому маленькому участнику Антону Воробьеву — четыре года, он мечтал о снегокате, сейчас у нас как раз выпало достаточно снега, чтобы опробовать подарок. Ирина Маскаева хотела пижаму в виде животного. Марина Килякова в будущем мечтает стать моделью и познавать чудесный мир фотографии, для этого ей нужна соответствующая техника. Начинающая певица Татьяна Федотова хотела профессиональный микрофон, а Василиса Суворова пожелала футболку с изображением известной исполнительницы. [...] Антон Дохнов увлекается комиксами и хотел получить книги с ними. Надежда Груша мечтает освоить швейное мастерство, для этого ей нужна швейная машинка. У одного из ребят, Тимофея Першина, папа сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО. Мальчик мечтал побывать в Москве и попасть на Кремлевскую елку. А будущий IТ-специалист Иван Борисенко из ДНР пожелал нужные детали для компьютера, который он собирает сам», — написал Олег Мельниченко.

«С удовольствием вручил детям все, о чем они мечтали, ведь Новый год — время исполнения желаний. Очень приятно видеть, с какой радостью ребята принимали подарки, а все, что они приготовили для меня, буду бережно хранить. Но главное, не устану повторять, насколько творческая и креативная молодежь у нас подрастает!» — добавил губернатор.

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