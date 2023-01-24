Олег Мельниченко потребовал навести порядок в сфере частных перевозок Общество

Пенза, 24 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал навести порядок в сфере частных перевозок.

Фото: Pnzreg.ru

«Буквально вчера рассматривали вопросы безопасности дорожного движения на профильной комиссии, а сегодня утром действия водителя «Яндекс.Такси» стали причиной гибели 19-летнего человека», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания правительства Пензенской области во вторник, 24 января.

«А другой перевозчик, еще надо разобраться, кто именно, высадил мужчину из автобуса на проезжей части. В результате пассажир был насмерть сбит проезжающей машиной. Две трагедии в одно утро и обе связаны с работой частных перевозчиков», — констатировал глава региона.

Он поручил детально разобраться по каждому трагическому случаю.

«Собирайте частных перевозчиков и еще раз доводите до них обязательность соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Руководители должны навести порядок на своих предприятиях. Иначе будет принят комплекс мер совместно с УМВД, ГИБДД по Пензенской области, включая тотальные проверки деятельности частных автотранспортных компаний», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.