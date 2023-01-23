Олег Мельниченко поручил усилить в регионе работу по предотвращению ДТП Общество

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил усилить в регионе работу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Pnzreg.ru

«Наш регион стабильно входит в число лидеров по исполнению национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние приведено более 68% региональных и более 83% федеральных дорог Пензенской области. В прошлом году мы начали пятилетнюю программу строительства и ремонта муниципальной опорной сети. За 12 месяцев 2022 года отмечалось снижение числа ДТП на 7%», — сказал он в ходе расширенного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 января.

Глава региона констатировал, что ситуация на дорогах осложнилась в начале этого года: произошло несколько ДТП с участием грузовых автомобилей и маршрутных такси.

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Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что основной причиной аварий стало нарушение водителями общественного транспорта правил дорожного движения.

«Необходимо увеличивать количество дорожных рейдов, привлекать к этой работе представителей общественности. Наша задача — выявить и устранить возможные предпосылки возникновения дорожных аварий», — отметил губернатор.

В числе действенных мер профилактики он также назвал установку комплексов фото- и видеофиксации и поручил актуализировать карту мест концентрации ДТП и потенциально опасных дорожных участков.

Как сообщает пресс-служба облправительства, для обеспечения безопасности участников дорожного движения в 2023 году запланирован ремонт 100 км автодорог регионального и межмуниципального значения, обустройство 24 км систем освещения и 15 пешеходных переходов, установка 9 тыс. погонных метров специальных барьерных ограждений.