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Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

10:08 | 25.01.2023 | Общество

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Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С уверенностью могу сказать, что пензенские студенты достойно продолжают лучшие традиции своих предшественников, настойчиво овладевая знаниями и прославляя своими успехами родные учебные заведения и наш Сурский край. Убежден, что нынешнее поколение студентов найдет свое достойное место в жизни, станет полезным для страны и малой родины и благодаря своей настойчивости, целеустремленности и упорству сможет добиться реализации всех планов и замыслов», — отметил спикер гордумы.

«Пусть образование, полученное в студенческие годы, послужит вам надежным фундаментом для построения профессиональной карьеры, откроет двери в новую жизнь, даст заряд положительной энергии и уверенности в своих силах! Мечтайте, дерзайте, творите!» — добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал студентам счастья, здоровья, мира, добра, верных друзей, отличной учебы и ярких успехов во всех начинаниях.

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