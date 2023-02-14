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Предварительное заседание по делу Ивана Белозерцева состоится 17 февраля

11:53 | 14.02.2023 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Предварительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов пройдет в Измайловском суде Москвы в предстоящую пятницу, 17 февраля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Предварительное заседание по делу Ивана Белозерцева состоится 17 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительное заседание по делу И.А. Белозерцева и других подсудимых назначено на 11.00 мск 17 февраля. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, оно пройдет в закрытом режиме», — сказали в суде.

Решение о передаче дела Ивана Белозерцева в Измайловский суд Москвы было принято Верховным судом России в ноябре 2022 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

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