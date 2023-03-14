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Оксана Чубарь продолжит представлять Пензенскую область в Общественной палате России

17:25 | 14.03.2023 | Общество

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Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь будет представлять Пензенскую область в новом составе Общественной палаты России.

Оксана Чубарь продолжит представлять Пензенскую область в Общественной палате России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Члены Общественной палаты региона поддержали ее кандидатуру в ходе тайного голосования, состоявшегося во время пленарного заседания во вторник, 14 марта.

Оксана Чубарь входит в состав Общественной палаты России с 2019 года.

Она является членом комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, а также членом рабочей группы по реализации всероссийского проекта «Эстафета поколений».

24 февраля 2023 года президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты страны. Он определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав консультативно-совещательного органа.

Не позднее 30 дней с этой даты общественные палаты субъектов РФ должны избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты России.

В новый состав Общественной палаты РФ впервые будут включены представители общественных палат новых субъектов федерации.

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