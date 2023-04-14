Олег Мельниченко посетил Наровчатский район Общество

Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Вадинский и Спасский районы посетил Наровчатский район.

Фото: Pnzreg.ru

«В завершение рабочей поездки посетил Наровчатский район. В Большом Колояре после капремонта работает дом культуры. Пообщался ребятами из творческих коллективов. Они говорят, что в ДК стало уютнее. На концерты приезжают даже из соседних районов. Для меня главное, чтобы люди были довольны, здесь мы с задачей справились», — написал глава региона в своем Telegram-канале поздно вечером в минувший четверг, 13 апреля.

Также он сообщил, что проверил, как идет ремонт школы в Наровчате.

«Рабочие заменили электрику, сети теплоснабжения, сейчас проводят отделку помещений и фасада», — уточнил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что осенью 2022 года был завершен капитальный ремонт детского сада «Солнышко», который сейчас посещают более 80 малышей.

«На обратном пути заехал проверить ход строительства «туристической дороги», о которой рассказывал ранее. Это масштабный проект, который важен для развития туризма», — отметил губернатор.

«Поездки в районы дают понимание того, какие проблемы существуют, чтобы оперативно решать их. Важно развивать райцентры, потому что это место притяжения сельчан, а люди для нас — самое важное», — подчеркнул Олег Мельниченко.