Олег Мельниченко поздравил медсестер с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником, который отмечается 12 мая.

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«Поздравляю наших дорогих медицинских сестер с профессиональных праздником. Вы главные помощники врачей, их опора и поддержка. Вы находитесь в постоянном контакте с пациентами, не только помогаете лечить, но и общаетесь с ними, поднимаете дух, проявляете заботу и внимание. Все мы знаем, что для скорейшего выздоровления нужны хорошее настроение и вера в лучшее», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в Пензенской области работают более 7 тыс. медицинских сестер.

«От всей души благодарю каждую за труд и профессионализм! Желаю крепкого здоровья, сил и понимающих пациентов», — подчеркнул Олег Мельниченко.