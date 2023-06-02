Сводный отряд пензенской полиции вернулся с Северного Кавказа Общество

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Пензе стражей порядка встретили родные, близкие и коллеги.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поблагодарил подчиненных за достойную службу вдали от дома.

«Коллеги, поздравляю вас с окончанием длительной служебной командировки и возвращением на родную землю. Вы очень достойно выполняли свои служебные обязанности и неоднократно отмечались с положительной стороны руководством. Очень рад, что вы все вернулись здоровые, получили бесценный опыт и дополнительную подготовку, которые передадите своим пензенским товарищам по службе», — сказал он, обращаясь к личному составу.

Затем Павел Гаврилин вручил почетные грамоты и нагрудные знаки отличившимся во время командировки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, вернувшихся в Пензу полицейских ждет отпуск, после чего они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.