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Виктор Кувайцев удостоен ордена Дружбы

11:18 | 08.06.2023 | Общество

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Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев удостоен государственной награды Российской Федерации — ордена Дружбы.

Виктор Кувайцев удостоен ордена Дружбы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 30 мая.

С лета 2022 года Виктор Кувайцев возглавляет пензенскую делегацию в Пологовском районе Запорожской области, над которым регион взял шефство.

По поручению губернатора Олега Мельниченко он координирует вопросы восстановления объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

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В настоящее время разработан мастер-план развития Пологовского района до 2035 года.

Кроме того, в числе задач Виктора Кувайцева — налаживание экономических связей.

Так, в феврале 2023 года в Запорожской области было открыто представительство правительства Пензенской области. Там будут проходить бизнес-миссии, встречи и переговоры по развитию территории.

Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

Предшественником ордена во времена СССР был орден Дружбы народов, учрежденный в 1972 году.

Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

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