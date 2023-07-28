Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем крещения Руси Общество

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем крещения Руси.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«28 июля мы отмечаем одно из ключевых событий в мировой истории — крещение Руси. Великий князь Владимир Святославич принял христианство и тем определил путь развития нашего государства на столетия», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июля.

Он отметил, что лето 988 года стало отправной точкой развития уникальной православной цивилизации, духовных традиций, становления русской культуры и искусства, основой выстраивания отношений с другими странами.

«Поздравляю пензенцев с этой памятной датой! Помнить о ней особенно важно сейчас, когда идут бесконечные попытки переписать историю, размыть идентичность нашей нации, заставить усомниться в славном прошлом Руси, прямой наследницей которой является современная Россия», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Пусть память о свершениях предков дает нам силы для того, чтобы вписать в историю нашего государства новые великие страницы!» — добавил губернатор.