Мельниченко прокомментировал очередной украинский фейк, направленный против Пензенской области Общество

Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал очередной украинский фейк, направленный против региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Информационная война, которую против нас ведет киевский режим, не думает сбавлять обороты. В который раз против нашей области начинают распространяться фейки, которые, разумеется, ничего общего с реальностью не имеют. Причем касаются самой важной и болезненной для многих темы — детей, которые были эвакуированы из-под обстрелов. Тех самых, кому Украина уготовила самую незавидную участь. Сейчас они подготовили откровенную чушь: якобы детей накачивают ненавистью и презрением к украинскому народу в военно-патриотических лагерях, готовят воевать против своей «родины». Этот бред настолько не соответствует реальности, что поверить в него просто невозможно. Все знают, что мы заботимся о подрастающем поколении. Для ребят делается все, чтобы их жизнь была максимально далека от того, с чем им пришлось столкнуться по воле укронацистов. Скажу просто: делаем все, чтобы у мальчишек и девчонок было детство», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 14 августа.

Он напомнил, что «лично встречал беженцев, позже неоднократно проверял условия жизни».

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«Поэтому очередной украинский фейк вызвал у меня лично раздражение и возмущение. В открытии сборов «Гвардеец», собравшем детей из ДНР и Запорожской области, я тоже принимал личное участие. Ребят, а многие с удовольствием откликнулись на приглашение и приехали уже не в первый раз, действительно обучают навыкам военной подготовки, показывают боевую технику, инструкторы проводят парашютную подготовку. Рассказывают о настоящем, а не вымышленном патриотизме», — отметил Олег Мельниченко.

«Но главное у них уже есть. Это любовь к Родине. Настоящей, которая делает для них все, а не предала и бросила на произвол судьбы. Так что, если очередной украинский фейк был направлен на то, чтобы посеять панику или вызвать страх, то Киев опять просчитался», — подчеркнул губернатор.