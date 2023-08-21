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В Пензе сотрудники «Т Плюс» в рамках донорской акции сдали 12 литров крови

10:14 | 21.08.2023 | Общество

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Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники «Т Плюс» сдали 12 литров крови в рамках донорской акции «Мы с тобой одной крови», которая состоялась в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

В Пензе сотрудники «Т Плюс» в рамках донорской акции сдали 12 литров крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что участие в акции приняли 24 человека.

«В Пензе эта акция проходит не впервые. Дважды в год энергетики пополняют банк донорской крови», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что акция «Мы с тобой одной крови» является межрегиональной, ряды доноров регулярно пополняют сотрудники всех филиалов «Т Плюс» в 16 регионах.

«Мы как социально ответственная компания нацелены не только на качественное выполнение своих основных задач — обеспечивать теплом и горячей водой горожан, но и помогать тем, кому эта помощь действительно нужна. Я рад, что мои коллеги всегда откликаются на эту инициативу», — прокомментировал главный инженер филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» Вадим Опарин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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