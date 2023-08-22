Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага Общество

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем государственного флага Российской Федерации.

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«Российский триколор — это главный символ нашего великого государства, нашей могучей державы, олицетворяющий собой преемственность поколений, патриотизм российского народа и мощь родной страны. Он вдохновляет нас на самоотверженный труд и помогает достойно отвечать на все вызовы времени», — отметил спикер гордумы.

«Под национальным флагом мы вместе пишем историю нашей Родины, а наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся достижения. И важно помнить, что от гражданской позиции каждого из нас, трудолюбия, инициативы и ответственности зависит судьба родного государства», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал всем счастья, благополучия, процветания, согласия, созидательной энергии, успехов и трудовых подвигов на благо России.

«Пусть флаг нашего государства развивается над мирной и счастливой страной!» — добавил Владимир Мутовкин.