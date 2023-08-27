Мельниченко посетил всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023» в Белинском районе Общество

Пенза, 27 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023» в Белинском районе и вручил приветственный адрес его организатору Николаю Пиксину.

Фото: Pnzreg.ru

«Яркое, удивительное событие состоялось вчера в живописном уголке Белинского района — всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023». Праздник в селе Даньшино с нами разделил глава Республики Мордовия Артем Алексеевич Здунов. Ежегодно событие притягивает жителей региона, гостей из соседних республик и других уголков нашей страны. Этот год не стал исключением. Все вместе мы окунулись в историю, прониклись мордовскими культурными традициями, увидели национальные костюмы в современной интерпретации и просто насладились красивым зрелищем», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 августа.

«Организация была как всегда на самом высоком уровне. Благодарю всех, кто приложил руку к созданию этой уникальной атмосферы», — добавил губернатор.