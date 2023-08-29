Кузнецк и Токмак стали городами-побратимами Общество

Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Кузнецк Пензенской области и Токмак Запорожской области стали городами-побратимами.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Кузнецка Сергей Златогорский и исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации Токмакского района Алексей Алипов в минувший понедельник, 28 августа.

«С этого дня начинается история взаимоотношений Кузнецка и Токмака. Какая это будет история, зависит от нас. Я надеюсь, что она будет плодотворной и пойдет на пользу жителям городов-побратимов. Времена сегодня сложные, но они пройдут. Это братство должно крепнуть, развиваться, как кирпичики укрепления связей между Пензенской и Запорожской областью и в целом объединения нашей большой, единой России», — сказал Сергей Златогорский, слова которого приводятся на сайте администрации Кузнецка.

«Я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и по-братски крепким», — отметил Алексей Алипов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне 2023 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.