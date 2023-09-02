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В Заречном торжественно открыли сквер «Юбилейный»

09:40 | 02.09.2023 | Общество

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Заречный, 2 сентября 2023. PenzaNews. Сквер «Юбилейный», создание которого велось в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», торжественно открыт в Заречном Пензенской области.

В Заречном торжественно открыли сквер «Юбилейный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации, на территории, расположенной между ТЦ «Юбилейный» и школой №225, были обновлены пешеходные дорожки, модернизировано освещение, благоустроено игровое пространство для детей, а также места для спокойного отдыха с лавочками.

«Приветствуя горожан на церемонии открытия, глава Заречного Олег Климанов выразил уверенность, что сквер станет одним из любимых мест отдыха горожан, что взрослые и дети будут с удовольствием проводить здесь свое свободное время, отдыхать и заниматься физкультурой», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что новое общественное пространство, открытие которого состоялось 1 сентября, стало подарком к 65-летию города.

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