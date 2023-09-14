Александра Коновалова назначена прокурором Лунинского района
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Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Старший советник юстиции Александра Коновалова освобождена от должности прокурора Первомайского района Пензы и назначена прокурором Лунинского района.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, соответствующий приказ генерального прокурора России подписан в минувшую среду, 13 сентября.
Коновалова Александра Валерьевна родилась в Самаре в 1978 году.
В 2000 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».
В мае 2000 года была принята на службу в органы прокуратуры Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецкого района, помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы, прокурора Шемышейского района.
С ноября 2018 года работала в должности прокурора Первомайского района Пензы.
Замужем, воспитывает двоих сыновей.