Александра Коновалова назначена прокурором Лунинского района Общество

Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Старший советник юстиции Александра Коновалова освобождена от должности прокурора Первомайского района Пензы и назначена прокурором Лунинского района.

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По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, соответствующий приказ генерального прокурора России подписан в минувшую среду, 13 сентября.

Коновалова Александра Валерьевна родилась в Самаре в 1978 году.

В 2000 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

В мае 2000 года была принята на службу в органы прокуратуры Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецкого района, помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы, прокурора Шемышейского района.

С ноября 2018 года работала в должности прокурора Первомайского района Пензы.

Замужем, воспитывает двоих сыновей.