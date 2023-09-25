Скончалась Екатерина Баннова Общество

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Екатерина Баннова, руководившая пензенским региональным отделением Союза пенсионеров России с момента его создания в декабре 1994 года по май 2023-го, скончалась на 87-м году жизни.

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«С прискорбием сообщаем, что на 87-м году жизни скончалась Екатерина Петровна Баннова. [...] Екатерина Петровна создавала условия для социальной поддержки пенсионеров и ветеранов, для их творческой реализации, способствовала массовому вовлечению представителей старшего поколения в спорт, реализовывала в Пензенской области значимые образовательные и культурные проекты. Такие ее инициативы, как клуб ветеранов, областной бал для пенсионеров, организация секций скандинавской ходьбы, обучения компьютерной грамотности и многие другие, нашли самый широкий отклик в регионе и за его пределами. [...] Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выражает соболезнования родным и близким Екатерины Петровны», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минтруда региона.

Прощание с Екатериной Банновой состоится в центре культуры и досуга Пензы во вторник, 26 сентября, в 11.30.

Баннова Екатерина Петровна родилась 7 августа 1937 года.

Окончила куйбышевский швейный техникум и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начала в швейном ателье №1 «Силуэт» управления торговли пензенского облисполкома, где с 1957 года по 1975 год работала заведующей.

В 1975 году назначена заместителем начальника управления рабочего снабжения лесного хозяйства РСФСР по Пензенской области.

В 1979 году избрана председателем районной плановой комиссии первомайского райисполкома Пензы.

С 1982 года по 1995 годы занимала должность старшего инженера отдела жилищно-коммунального хозяйства пензенского облисполкома.

Дважды избиралась депутатом первомайского районного совета народных депутатов.

Стояла у истоков создания пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России. 22 декабря 1994 года была избрана его председателем. Руководила реготделением на протяжении почти 30 лет — по май 2023 года.

Награждена почетной грамотой президента России, медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», орденом «За верность долгу», юбилейной медалью «65 лет освобождения Брянской области», юбилейной медалью «15 лет общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», почетными грамотами и благодарностями губернатора и Законодательного собрания Пензенской области.