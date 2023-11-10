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Владимир Мутовкин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

09:52 | 10.11.2023 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба по праву достойна почета и уважения. Каждый день, без выходных и праздников, вы стоите на боевом посту, борясь с преступностью. Рискуя жизнью, вы всегда готовы встать на защиту попавших в беду, и могу с уверенностью сказать, что во многом благодаря вашим грамотным действиям в нашем городе сохраняется спокойная обстановка», — отметил спикер гордумы.

«Благодарю вас за честную службу. Уверен, что и впредь вы будете также решительно противодействовать любым нарушениям закона, с честью и достоинством выполняя свой профессиональный долг», — добавил он.

Отдельные слова признательности Владимир Мутовкин адресовал ветеранам органов внутренних дел.

«Спасибо вам за верность профессии, мудрость, опыт и воспитание достойной смены молодых сотрудников полиции!» — поблагодарил он.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, неиссякаемой энергии и успехов в любых начинаниях! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а нелегкий труд отмечен признанием и уважением людей!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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