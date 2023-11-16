В «Могилевском дворике» в Пензе установлены бетонные полусферы Общество

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Бетонные полусферы установлены в начале пешеходной зоны сквера «Могилевский дворик» в Пензе, водители больше не смогут парковать там свои автомобили.

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«Жителей микрорайона категорически не устраивала стихийная стоянка автотранспортных средств в пешеходной зоне, о чем они писали в социальных сетях. По поручению главы города Александра Басенко администрация Октябрьского района Пензы отреагировала на жалобы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в четверг, 16 ноября.

В нем уточняется, что работы по установке полусфер, ограничивающих движение и парковку автотранспорта в пешеходной зоне, проведены совместно с МУП «Городской центр торговли и услуг» и ОГИБДД УМВД России по городу Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Могилевский дворик» в Пензе был торжественно открыт 15 сентября 2013 года.

Пенза и Могилев активно развивают дружеские связи и взаимовыгодное партнерство с 2008 года. В 2009-м было подписано соглашение о побратимстве.

Идея создания «Могилевского дворика» в Пензе и «Пензенского дворика» в Могилеве возникла в 2012 году.

В рамках подготовки к 350-летию Пензы был благоустроен сквер на проспекте Строителей — установлены большие часы, арка «Могилевский дворик», световые опоры, лавочки, заасфальтирована основная площадка, прилегающие к ней дорожки, высажены цветочные композиции.

Планировалось, что «Пензенский дворик» в Могилеве появится в 2014 году, однако работы по его созданию затянулись.