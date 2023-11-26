Умер Лев Ходос Общество

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Известный пензенский архитектор Лев Ходос скончался в минувшую субботу, 25 ноября.

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Лев Ходос начал свой трудовой путь рядовым архитектором, впоследствии создал собственную архитектурную мастерскую.

Многие проекты, разработанные под его руководством, получили признание коллег. В их числе — реконструкция здания прокуратуры Пензенской области, торговых центров «ЦУМ» и «Империя». Результатом работы мастерской под руководством Льва Ходоса стали также торговый центр «Бакунинский», офис «Лукойл», здание Пенсионного фонда, филиалы Сбербанка, многоэтажные жилые дома и коттеджи.

С 2008 года Лев Ходос углубленно занимался вопросами реставрации памятников истории и архитектуры. К празднованию 350-летия Пензы под его руководством был разработан ряд проектов реставрации объектов культурного наследия, в их числе — губернаторский дом, музеи В.О. Ключевского и И.Н. Ульянова, центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», литературный музей, художественное училище имени К.А. Савицкого.

Среди последних крупных реализованных проектов — реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе.

Лев Ходос был награжден благодарностями и почетными грамотами, в том числе почетными грамотами Российского союза строителей и Законодательного собрания Пензенской области.

28 августа 2020 года Лев Ходос был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с 14 ноября 2020 года по 21 сентября 2021 года он находился под домашним арестом.

22 марта 2023 года Ленинский районный суд Саранска признал его виновным в посредничестве при получении взятки от генподрядчика по госконтракту на строительство нового здания Пензенского областного суда и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 67 млн. рублей. Лев Ходос был взят под стражу в зале суда.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Мордовии от 13 июля 2023 года приговор был изменен. В частности, Льву Ходосу было усилено дополнительное наказание — назначен штраф в размере 82 млн. рублей.

Впоследствии суд удовлетворил ходатайство адвоката Льва Ходоса об его освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью, постановление вступило в законную силу 14 сентября 2023 года.

Отпевание Льва Ходоса состоится в Спасском кафедральном соборе Пензы в предстоящий вторник, 28 ноября, в 11.00.