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Олегу Мельниченко в Кремле вручен орден Почета

12:53 | 30.11.2023 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в Кремле вручил орден Почета губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко.

Олегу Мельниченко в Кремле вручен орден Почета

Фото: T.me/omelnichenko

«С огромной гордостью получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко государственную награду Российской Федерации — орден Почета. Торжественная церемония прошла в Кремле», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

Он напомнил, что соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в июле.

«Спасибо за высокую оценку работы, которую мы ведем по улучшению жизни в родном Пензенском регионе», — поблагодарил Олег Мельниченко.

«Будем продолжать трудиться дальше», — пообещал он.

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, которая позволила существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

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