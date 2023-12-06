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На прямую линию с пензенским губернатором поступило более 1,6 тыс. вопросов

18:03 | 06.12.2023 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Более 1,6 тыс. вопросов поступило на прямую линию с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая пройдет в четверг, 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На прямую линию с пензенским губернатором поступило более 1,6 тыс. вопросов

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время на прямую линию поступило более 1,6 тыс. вопросов от жителей Пензенской области. Основными темами являются ремонт дорог, движение общественного транспорта, работа систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

В нем напоминается, что вопросы можно направить любым удобным способом — по электронной почте, с помощью чат-бота vopros58_bot в Telegram, а также в рабочее время по телефону: +7 (8412) 59-51-65.

Онлайн-трансляция будет организована в аккаунтах Олега Мельниченко в соцсетях и на странице правительства Пензенской области во «ВКонтакте». Кроме того, трансляцию будут вести три телеканала. Начало прямой линии — в 16.30.

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